Expo Concert Marmande, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Marmande.

Expo Concert 2021-07-08 18:30:00 – 2021-07-08 23:00:00 Quai 31 35 rue Charles de Gaulle

Marmande Lot-et-Garonne

Expo Concert de Tiki, Totem, dessin et tableaux, chansons.

Avec Riznate Amine, Pascaline Grand et Alban Public.

Buvette et grignotages sur place.

Expo Concert de Tiki, Totem, dessin et tableaux, chansons.

Avec Riznate Amine, Pascaline Grand et Alban Public.

Buvette et grignotages sur place.

+33 6 84 59 49 70

Expo Concert de Tiki, Totem, dessin et tableaux, chansons.

Avec Riznate Amine, Pascaline Grand et Alban Public.

Buvette et grignotages sur place.

Quai 31

dernière mise à jour : 2021-07-01 par