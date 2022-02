Expo & concert à Tavers Espace culturel de La Cerisaie,Tavers, 13 mai 2022, Tavers.

Expo & concert à Tavers

du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai à Espace culturel de La Cerisaie, Tavers

**Exposition libre et gratuite** d’artistes de la région Centre Val de Loire. – Vendredi de 13h00 à 18h00 – Samedi de 10h00 à 18h00 – Dimanche de 10h00 à 16h00 **Nathalie Boitelet** est graveuse sur verre, elle utilise la technique de la gravure au jet de sable pour réaliser ses œuvres. **Elise Pioger**, apicultrice passionnée, peint un monde végétal et animal à la cire d’abeille, à chaud sur papier et sur bois. **Sylvie Ann Fontaine** artiste photographe, publie un petit recueil de photos intitulé _”Indicible”_, à partir de clichés argentiques diapositives. D’autres de ses photos sont exposées sur bâches extérieures. **Yvette Bercier Pujol** est peintre à l’encre sur du papier photo, elle réalise des paysages terrestres, lunaires, des pierres, des murs, des arbres. Représentations sur bâches extérieures d’après ses tableaux. **Marc Vubassone** est sculpteur sur bois et acier, il propose des pièces originales en exploitant des lignes et des volumes épurés au maximum tout en jouant sur les contrastes. **Nicolas Boucher**, peintre décorateur, pratique l’art pictural aux pinceaux comme à la bombe aérosol. Des tableaux grands formats de couleurs vives sur motifs décoratifs dénonçant les paradoxes de la vie actuelle.**Véronique Gardy Delanne** est factrice/teure de flûtes en papiers recyclés, elle utilise une technique qu’elle a entièrement mis au point pour créer au final des flûtes qui fonctionnent parfaitement… **Concert le dimanche 15 mai à 16h00** _” Âge Tendre et Music-hall ” 60 th_ Un florilège de chansons françaises puisé dans le répertoire des plus grands interprètes des années 60 (Isabelle Aubret, Juliette Gréco, Gilbert Bécaud, Serge Gainsbourg, Charles Aznavour etc.) Ni rock ni yéyé, et pourtant des ballades qui swinguent et des slows incontournables de l’époque, pour un programme grand public à écouter ou à reprendre en chœur. **Brigitte Lecoq** est une artiste créatrice et chanteuse de la région Centre Val de Loire, reconnue pour ses interprétations justes et émouvantes, de Barbara notamment. Elle est accompagnée par **Jacky Delance**, pianiste renommé, compositeur et chef d’orchestre de célèbres émissions télé. **_Tarifs Concert :_** _Plein 12€ – Réduit 10€ (Demandeur d’emploi – Etudiant – RSA) Réservations :_ **_07 70 87 64 42 -_** **_Un événement organisé par l’Atelier de Nouchka Belline association en partenariat avec la mairie de Tavers._**

