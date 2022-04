Expo commune Aline et les argenteurs/ Mémoire de Cérilly Cérilly Cérilly Catégories d’évènement: Allier

Cérilly

Expo commune Aline et les argenteurs/ Mémoire de Cérilly Cérilly, 16 juillet 2022, Cérilly. Expo commune Aline et les argenteurs/ Mémoire de Cérilly Salle Communautaire du Pays de Tronçais Place du Champ de Foire Cérilly

2022-07-16 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-24 17:30:00 17:30:00 Salle Communautaire du Pays de Tronçais Place du Champ de Foire

Cérilly Allier Cérilly 1700 photos d’identités, 1700 visages des années 1930/1940 en Pays de Tronçais. Aline et les Argenteurs en collaboration avec Mémoire de Cérilly et ses environs, vous proposent une exposition étonnante, un voyage dans le passé. Accès libre. alexandre4747@orange.fr Salle Communautaire du Pays de Tronçais Place du Champ de Foire Cérilly

dernière mise à jour : 2022-04-08 par OTI Vallée du Coeur de France

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cérilly Autres Lieu Cérilly Adresse Salle Communautaire du Pays de Tronçais Place du Champ de Foire Ville Cérilly lieuville Salle Communautaire du Pays de Tronçais Place du Champ de Foire Cérilly Departement Allier

Cérilly Cérilly Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cerilly/

Expo commune Aline et les argenteurs/ Mémoire de Cérilly Cérilly 2022-07-16 was last modified: by Expo commune Aline et les argenteurs/ Mémoire de Cérilly Cérilly Cérilly 16 juillet 2022 Allier Cérilly

Cérilly Allier