du jeudi 10 février au vendredi 11 février à La Bibli

« Colombe Blanche » est un livre conçu et illustré par Pénélope, autrice illustratrice, et écrit par Levent Beskardès, poète-comédien sourd. Un livre accordéon où les images retranscrivent avec délicatesse et simplicité le poème et la langue des signes. Sourds et entendants se rejoignent ainsi le temps d’un poème. Les originaux seront exposés à La Bibli du 11 février au 10 mars ! Dans le cadre de cette expo deux ateliers Langue des Signes seront proposés : * Ateliers d’initiation à la Langue des Signes Française | Samedi 5 mars de 10h à 10h40 ou de 11h15 à 11h45 : L’illustratrice Pénélope proposera un atelier parents-enfants d’initiation à la Langue des Signes Française ! Pour les enfants de 1 à 3 ans. * Atelier de poèmes en LSF | Samedi 5 mars de 15h à 17h L’illustratrice Pénélope proposera un atelier où les enfants créeront un poème en Langue des signes. L’atelier se déroulera en deux parties : les enfants apprendront d’abord à signer des mots du poème « Colombe blanche », des animaux et des couleurs, puis ils créeront ensemble un nouveau poème. À partir de 5 ans.

Entrée libre

Expo et initiation à la LSF La Bibli 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Val-de-Marne

2022-02-10T13:00:00 2022-02-10T23:00:00;2022-02-11T13:00:00 2022-02-11T23:59:00

