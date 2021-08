Expo collective ’70ans de pratique photo au Studio Boissière’ Studio Boissière, 18 septembre 2021, Noisy-le-Sec.

du samedi 18 septembre au dimanche 26 septembre à Studio Boissière

### 70 ans de photo au Studio Boissière ### expo collective [focus Arménie] Cette exposition souhaite mettre en valeur 70 ans de pratique photographique dans l’un des plus ancien studio photo de la Ville de Montreuil. Créé en 1951 par Varastade Kasparian, rescapé du génocide arménien, dans ce studio posèrent également les stars des Sixties (Eddy Mitchel, Sylvie Vartan ou Sheila) photographiées par son fils Roger Kasparian. Vous y décourirez donc les archives photos retraçant l’historique et les équipements du studio à travers ses 70 ans d’existence. En hommage au créateur du studio, les artistes liés aux origines de cette famille de photographes seront mis en valeur: A partir de 17h: rencontre avec Pascal Manoukian, écrivain et reporter de guerre y exposera ses clichés pris en Afghanistan en 1979. Témoignage d’une extrème empathie à l’égard du peuple Afghan, le parcours de ce photographe est fortement influencé par l’héritage Arménien qu’il porte en lui. Yulia Grigoryants : très proches de la réalité du quotidien, les photos de cette jeune photographe exposent les luttes des minorités. Du Naghorny Karabagh aux récents conflits en Artsakh les répercussions atteignent les familles dans leur intimité. Apo Agoudjian, jeune plasticien dont l’œuvre est ‘une première pierre, prélevée aux confins d’une Europe sans début ni sans fin et posée comme promesse d’une architecture encore inconnue. Un ouvrage polyphonique mêlant dessin, peinture, relief et sculpture. Et pour entonner la traditionnelle chanson d’anniversaire nous avons invité: A partir de 17h: Medz Bazar ou comment faire rimer engagement, folk, envoûtement et bohème. Arménie, Turquie, France et Amérique, ils puisent dans leurs traditions et celles des cultures voisines, pour créer des arrangements de musique traditionnelle ainsi que des compositions originales, spécialement conçues pour émanciper et pacifier.

entrée libre

Studio Boissière 268 Boulevard Aristide Briand 93100 MONTREUIL Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T21:00:00;2021-09-20T14:30:00 2021-09-20T20:00:00;2021-09-21T14:30:00 2021-09-21T20:00:00;2021-09-22T14:30:00 2021-09-22T20:00:00;2021-09-23T14:30:00 2021-09-23T20:00:00;2021-09-24T14:30:00 2021-09-24T20:00:00;2021-09-25T14:30:00 2021-09-25T20:00:00;2021-09-26T14:30:00 2021-09-26T20:00:00