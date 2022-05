Expo collages – Betty CLAVEL Treffiagat, 11 juillet 2022, Treffiagat.

Expo collages – Betty CLAVEL L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau Treffiagat

2022-07-11 10:00:00 – 2022-07-17 19:00:00 L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau

Treffiagat Finistère

Journaliste de métier, je peins depuis une trentaine d’années et j’ai beaucoup exposé en France et aussi à l’étranger. Stéphanoise d’origine, je vis à Lesconil depuis six ans. nPour cette exposition, je propose un ensemble de petits formats (23×23 cm) portant sur le partage et l’universalité. L’universalité, car il présente le monde tel que je le voyais au moment de la conception de ces œuvres. Le partage, car il met en scène des produits de récupération, des timbres collectés à droite, à gauche, ou donnés par des collectionneurs ainsi que des CD représentant la communication et la Terre. L’ensemble se nomme Instantanés, Instants donnés… Ce sont des collages sur lesquels je suis intervenue en peinture. 75 œuvres seront vendues au profit de l’Ukraine. Le produit des ventes sera reversé à la Croix Rouge de Pont-l’Abbé.

asso.treffiagarts@gmail.com +33 6 13 15 23 15 http://www.bettyclavel.com/

