Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine Les Portes du Coglais Venez découvrir une exposition astronomique ! Cette exposition retrace l’astronomie au travers des cultures, ses représentations, les projections d’un ciel scientifique, peuplé de monstres, de dieux, écrans de projection de nos croyances et de notre imaginaire. Tout public • Sur les horaires d’ouverture habituels Le + : Après-midi Jeux « La tête dans les étoiles » avec Séverine Arbib, ludothécaire

Samedi 22 janvier de 14h à 17h à la médiathèque de Maen Roch • Tout public spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 2 99 97 17 07 http://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/

Samedi 22 janvier de 14h à 17h à la médiathèque de Maen Roch • Tout public

