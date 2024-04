Expo Ciel Glue De l’art et du surf Café librairie De l’encre à l’écran Guilvinec, mercredi 10 avril 2024.

Ciel glue, c’est avant tout l’histoire de 2 passions le surf et l’art. Car derrière Ciel Glue il y a César, un artiste français parti s’installer au Portugal pour se rapprocher de son premier amour les vagues. Passionné de surf depuis l’âge de 11 ans, César a commencé à s’initier à l’art avec la peinture puis le graffiti pendant une quinzaine d’années avant de découvrir le collage. À partir d’extraits de vieux livres et magazines chinés, César découpe, colle, et créé pour faire prendre vie à ses créations avec une ligne directrice en tête lire la vague.“D’abord on la lit, puis on la déchiquette. Comme un surfeur sur une vague.”

Décentralisation en bord de mer des artistes représentés par la Galerie ELDER à Quimper

Exposition visible durant les heures d’ouverture du café-librairie. .

2024-04-10 10:30:00

2024-06-30 12:30:00

Café librairie De l'encre à l'écran 1 Rue Jean Baudry

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

