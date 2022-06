Expo céramique et peinture – Monn Failler et Christelle Mevellec

2022-08-04 – 2022-08-10 L’artiste peintre Christine Mervellec et la céramiste Monn Failler se sont rencontrées à Concarneau, il y a une quinzaine d’années. Christine Mervellec, portraitiste de talent utilise des techniques mixtes pour délivrer également des toiles d’une grande fraîcheur, aux confins de l’art naïf.

L'artiste Monn Failler travaille par modelage, à la plaque au colombin. Elle pratique uniquement la cuisson raku. Cette technique japonaise permet une cuisson rapide en une heure. Les pièces sont ensuite enfumées.

