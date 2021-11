Marseille La Voie Maltée Bouches-du-Rhône, Marseille Expo by MILTON MANN + Live by THE NURSES La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

EXPO + LIVE Après le succès de ses 2 premières expositions sur les murs de La Voie Maltée (en 2018 et 2019), l’artiste MILTON MANN revient une troisième fois développer son talent sur nos murs, entre peinture instinctive, expressionnisme abstrait, dripping et collages. Pour compléter et extérioriser cette rage de peindre, de la bombe de peinture à la bombe auditive, le groupe THE NURSES, sautillants trublions du Rock Marseillais, se produira sur notre scène, entre riffs de guitare ravageurs et refrains entêtants !

Entrée libre

♫♫♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-11-05T21:00:00 2021-11-05T23:59:00

