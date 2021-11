Marseille La Voie Maltée Bouches-du-Rhône, Marseille Expo by FLOYD RENTON + Live by JULES HENRIEL + DJ Set La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Voie Maltée, le vendredi 3 décembre à 19:00

EXPO + LIVE + DJ SET On va vous en mettre plein les yeux et les oreilles ! Pour cette expo de fin d’année on aura le plaisir de mettre en lumière une nouvelle fois le travail de FLOYD RENTON, où sensualité, rugosité et absurdité se cotoient, du noir et blanc le plus cru aux teintes pastels d’un rêve Américain fantasmé. LIVE – Jules Henriel Un Projet Solo folk/Pop, du chanteur du groupe “Parade”, groupe phare de la nouvelle scène Rock Marseillaise. Quelque part entre Conor Oberst (Bright Eyes), Jeff Tweedy (Wilco) et Elliott Smith, la musique de Jules est une invitation au voyage, à la réflexion et au spleen. Seul avec sa guitare, il vous amènera dans son univers onirique et mélancolique dans l’étroite lignée de la “Beat generation”. Lien : [https://youtu.be/JE5BtxDLUmM](https://youtu.be/JE5BtxDLUmM) DJ SET – David Morrison Vous le connaissez derrière son dermographe, vous l’avez vu s’époumonner sur “Bohemian Rhapsody” aux karaokes de La Voie Maltée, cette fois c’est aux platines qu’il fera montre de ses talents, pour vous enjailler jusq’à plus soif !

Entrée libre

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille

2021-12-03T19:00:00 2021-12-03T23:59:00

