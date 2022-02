Expo by ANATOLII KOMKOV + Live La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

EXPO + CONCERT Un vent nouveau – et c’est un vent froid – souffle sur ce début d’année 2022 : ANATOLII KOMKOV, Ukrainien d’origine et Marseillais d’adoption, prendra possession des murs de La Voie Maltée et y exposera ses photos, dans une déclinaison moderne entre lumière urbaine crue et mise en scène rock viscérale. Pour souligner musicalement cette expo , LUCAS SANTANIELLO (connu pour ses prestations au sein des groupes SIRIUS VOID, SHÔ! ou encore BACHIR AL ACID) sera en solo, dans une version intime, acoustique et Folk.

Entrée libre

♫♫♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2022-02-11T19:00:00 2022-02-11T23:30:00

