Expo , Bourse Modélisme Gymnase rue du bois des Nots,91640,Vaugrigneuse

Vaugrigneuse

du samedi 26 mars au dimanche 27 mars

du samedi 26 mars au dimanche 27 mars à Gymnase rue du bois des Nots, 91640, Vaugrigneuse

Le monde de la miniature se retrouve à Vaugrigneuse 91 pour la première édition du rendez-vous du modélisme ; l’événement incontournable des modèles réduits dans l’Essonne. Au cœur d’un gymnase une multitude d’exposants passionnés se réunissent pour partager et faire découvrir au grand public leur savoir-faire : réseaux ferroviaire animés, maquettes, trains, véhicules, dioramas, ,3D. Une bourse d’échanges toutes échelles toutes époques si vous recherchez l’objet rare, on trouve! Cette passion pour le modélisme qui touche les plus jeunes mais aussi pour les plus grands qui retrouvent leur âme d’enfant. Agenda source : [www.m-essonne.fr](https://www.m-essonne.fr)

Entrée 2 euros / Gratuit – 10 ans

