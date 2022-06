Expo Bourse Auto Vauvert Vauvert VauvertVauvert Catégories d’évènement: 30600

Vauvert 30600 Autour des Arènes Jean Brunel Vauvert 30600 Vauvert De 08h00 à 13h00, Venez passer un moment en compagnie de passionnées de voitures anciennes. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Exposition de véhicules de collection Bourse auto sur l’avenue Organisée par Les Anciennes de Camargue Tous les 4e dimanche du mois +33 6 60 19 16 89 Droits libres

