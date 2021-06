Expo Blue Dance par la danseuse & plasticienne Alexia Traoré Bergerac, 19 juin 2021-19 juin 2021, Bergerac.

Expo Blue Dance par la danseuse & plasticienne Alexia Traoré 2021-06-19 – 2021-08-31 Yogart L’Atelier 37 Rue des Fontaines

Bergerac 24100

Le studio de yoga YOGART L’ATELIER à l’honneur de recevoir son artiste de la saison d’été Alexia Traoré.

Variations autour du bleu, une couleur partagée par la mer et le ciel, à la symbolique spirituelle très ancienne. L’écriture épouse les reliefs graphiques, évoquant des danses mystiques au gré de courbes et de spirales. Alexia Traoré explore dans cette série les danses spirituelles des derviches tourneurs et la profondeur de la pensée soufie.

Vernissage & Performances: le samedi 19 juin de 11h00 à 17h00. Vous y êtes bienvenus!

+33 6 70 88 25 22

©Alexia Traoré