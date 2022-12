Expo « Bir Hakeim 1942 » Angoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

Expo « Bir Hakeim 1942 » Angoulême, 26 décembre 2022, Angoulême . Expo « Bir Hakeim 1942 » 34 rue de Genève Espace Mémoriel de la Résistance et de la Déportation Angoulême Charente Espace Mémoriel de la Résistance et de la Déportation 34 rue de Genève

2022-12-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-01-29 19:00:00 19:00:00

Espace Mémoriel de la Résistance et de la Déportation 34 rue de Genève

Angoulême

Charente L’Espace Mémoriel présente, pendant le FIBD 2023, une exposition consacrée à l’album Bir Hakeim 1942 de Jean-François Vivier et Francesco Rizzato, dans la collection « Les grandes batailles de l’Histoire de France » aux éditions Plein Vent. +33 5 16 09 68 24 https://patrimoine16.lacharente.fr/ Espace Mémoriel de la Résistance et de la Déportation 34 rue de Genève Angoulême

dernière mise à jour : 2022-12-22 par

Détails Catégories d’évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu Angoulême Adresse Angoulême Charente Espace Mémoriel de la Résistance et de la Déportation 34 rue de Genève Ville Angoulême lieuville Espace Mémoriel de la Résistance et de la Déportation 34 rue de Genève Angoulême Departement Charente

Angoulême Angoulême Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/

Expo « Bir Hakeim 1942 » Angoulême 2022-12-26 was last modified: by Expo « Bir Hakeim 1942 » Angoulême Angoulême 26 décembre 2022 34 rue de Genève Espace Mémoriel de la Résistance et de la Déportation Angoulême Charente angoulême Charente

Angoulême Charente