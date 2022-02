Expo : Bien dans leur genre Saint-Denis-sur-Sarthon, 2 mars 2022, Saint-Denis-sur-Sarthon.

Expo : Bien dans leur genre Saint-Denis-sur-Sarthon

2022-03-02 – 2022-04-26

Saint-Denis-sur-Sarthon Orne Saint-Denis-sur-Sarthon

Présentée sous forme de quiz, l’exposition invite chacun à réfléchir à la question de l’égalité entre les filles et les garçons afin de lutter contre les stéréotypes de genre et prévenir les comportements sexistes. D’un point de vue pédagogique, elle permet d’ouvrir des espaces d’expression et d’échanges pour amener les enfants à des changements d’attitudes, de pacifier les relations filles / garçons et d’encourager la coopération entre les deux sexes, en développant l’entraide et le respect mutuel.

En partenariat avec la médiathèque départementale de l’Orne, service du Conseil départemental.

Présentée sous forme de quiz, l’exposition invite chacun à réfléchir à la question de l’égalité entre les filles et les garçons afin de lutter contre les stéréotypes de genre et prévenir les comportements sexistes. D’un point de vue pédagogique,…

http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr/a-vos-agendas/aujourd-hui-et-a-venir/1732-expo-bien-dans-leur-genre

Présentée sous forme de quiz, l’exposition invite chacun à réfléchir à la question de l’égalité entre les filles et les garçons afin de lutter contre les stéréotypes de genre et prévenir les comportements sexistes. D’un point de vue pédagogique, elle permet d’ouvrir des espaces d’expression et d’échanges pour amener les enfants à des changements d’attitudes, de pacifier les relations filles / garçons et d’encourager la coopération entre les deux sexes, en développant l’entraide et le respect mutuel.

En partenariat avec la médiathèque départementale de l’Orne, service du Conseil départemental.

Saint-Denis-sur-Sarthon

dernière mise à jour : 2022-02-22 par