Expo BD – Xavier Fourquemin : Contes et Histoire
Du 24 juin au 16 juillet 2021

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 19h

et samedi de 11h à 18h

gratuit

La galerie Art Maniak met à l’honneur le dessinateur Xavier Fourquemin lors d’une exposition-vente d’œuvres originales du 24 juin au 16 juillet 2021 à Paris. Vernissage : jeudi 24 juin de 18h à 21h. Biographie express Xavier Fourquemin est né à Neuilly sur Seine en juin 1970. Au début des années 1990, il intègre l’atelier BD de l’Académie des beaux arts de Tournai durant 4 ans. En juin 1997, débute la prépublication de « Alban », dans le magazine «Golem», des éditions Le téméraire ; 6 albums constitueront la collection. Puis « Miss Endicott », en 2007 et « La légende du Changeling », en 2008, aux éditions du Lombard. Il rejoint ensuite les éditions Bamboo pour les séries « Le train des orphelins » et « Le cimetière des innocents », en 2017. Parallèlement, il dessinera un album de la série « Communardes », avec Wilfrid Lupano, aux éditions Vents d’Ouest. Enfin, en 2020 et 2021, les éditions Vents d’ouest publient les deux tomes de la série « Les enquêtes de Lord Harold ». Des séries diversifiées Que cela soit sur une série historique et sur les contes de l’imaginaire français, Xavier Fourquemin nous fait rêver à travers toutes ces histoires de notre patrimoine. Souvent au service de scénaristes pullulants d’idées il passe de la forêt de Brocéliande à la Commune de Paris avec une facilité déconcertante. Sa dernière série, « Lord Harold » , nous entraine dans les méandres de l’époque victorienne anglaise. Des planches originales enlevées et travaillées Xavier Fourquemin possède indéniablement le don de manier l’encre de Chine sur le papier. Ses planches originales en noir et blanc nous montrent parfaitement ce que peut être le 9e art. Il ne délaisse pas pour autant la couleur et réalise également de belles planches à l’aquarelle, notamment pour des affiches de festivals ou des couvertures d’albums. A découvrir en exclusivité : De belles couvertures d’albums à l’aquarelle ainsi que des affiches originales de festivals

Une cinquantaine de planches originales à l'encre de Chine
Galerie Art Maniak
10, Rue de la Grange Batelière
Paris 75009

