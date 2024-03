Expo BD – Timothée Leman : Bordeterre à la Galerie Art Maniak Galerie Art Maniak Paris, jeudi 4 avril 2024.

Du jeudi 04 avril 2024 au samedi 27 avril 2024 :

.Tout public. gratuit

A l’occasion de la parution de la bande dessinée « Bordeterre » (Editions Sarbacane) la galerie Art-Maniak (Paris) met à l’honneur le dessinateur Timothée Leman. Du 4 au 27 avril, une exposition-vente de planches originales réunira une sélection d’œuvres.

L’album « Bordeterre » :

Inès, 12 ans, est le genre à castagner ceux qui cherchent des embrouilles à son frère, Tristan, autiste de 16 ans. Tristan lui, est plutôt du genre à regarder des deux côtés avant de traverser. Mais ce jour-là, il ne parvient pas à retenir sa soeur qui, courant après son chien bascule dans un univers parallèle. Bordeterre. C’est le nom de cette ville, perchée sur une faille entre deux plans de réalité. On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux… et des créatures étranges. Inès, par nature, est ravie. Elle explore, renifle le derrière de Bordeterre avec une joie souveraine, comme le chien qu’elle a suivi. Tristan est plus inquiet : il y a quelque chose de pourri dans cette ville…

Le dessinateur Timothée Leman :

Après un Bac littéraire, il part vivre à Nantes pour faire l’école Pivaut. En 2014 il est diplômé de la section bande dessinée et, la même année, repéré par une association spécialisée dans la BD, L’ŒIL DE JACK. En 2020, il publie « Après le monde » (Sarbacane). « Bordeterre – Livre 1 » est son deuxième roman graphique, toujours aux éditions Sarbacane.

L’exposition :

Comme vous l’aurez compris, l’exposition se concentrera sur les planches originales de l’album « Bordeterre » dessiné par Timothée Leman. Les planches originales, au format A3, sont d’une qualité rare et servent parfaitement la narration. Ces dernières sont réalisées aux crayons de couleurs et donnent à l’histoire une poésie ainsi qu’une force essentielles et immersives.

À découvrir en exclusivité :

Les planche originales de la bande dessinée « Bordeterre » au format A3

La couverture originale de la bande dessinée « Bordeterre » au format demi-raisin

Vernissage : jeudi 4 avril (18h – 21h)

Galerie Art Maniak 10, rue de la Grange Batelière 75009

Contact : +33142469497 clement.gombert@hotmail.fr

Timothée Leman