Expo BD – Ricardo Leite : à la recherche du Tintin perdu Galerie Art-Maniak, 24 novembre 2022, Paris.

Du jeudi 24 novembre 2022 au samedi 24 décembre 2022 :

. gratuit

A l’occasion de la sortie de l’album “A la recherche du Tintin perdu” (Sepia Bd), la galerie Art-Maniak (Paris) met à l’honneur le dessinateur Ricardo Leite. Du 24 novembre au 24 décembre, une exposition-vente de planches originales réunira de nombreuses œuvres.

Résumé du livre “A la recherche du Tintin perdu” (Sepia Bd) de Ricardo Leite

Référence explicite au roman de Marcel Proust, cette « fantaisie autobiographique » se veut une réflexion psychologique sur la bande dessinée, la mémoire et le temps. Trois événements – un rendez-vous d’enfance manqué avec Hergé dans les années 1970, un coup du destin le 3 mars 1983 et un émouvant voyage en Belgique pour une visite de Bruxelles et du musée Hergé en 2013 – ont conduit l’auteur à tirer les fils d’un grandiose hommage graphique à la bande dessinée mondiale.

Des planches originales incroyables de détails et de finesse

Ricardo Leite montre, dans cet album, la virtuosité de son trait. Aucune page ne se ressemble et il y a surtout une idée différente par planche originale. Il déstructure les planches et joue avec les codes de la BD avec finesse et passion. Dessinant à l’encre, son cerné noir met en valeur les personnages BD auxquels il rend hommage. Les détails sont incroyables de clarté et de précision.

Un hommage à toute la BD

Ricardo Leite rend donc un hommage à la bande dessinée de son enfance mais pas que. Il mêle les personnages que nous aimons tant à son univers pour notre plus grand plaisir. Voir les personnages du 9ème art prendre vie sous sont trait est un réel bonheur.

À découvrir en exclusivité :

Les planches originales de l’album “A la recherche du Tintin perdu” (Sépia Bd)

La couverture originale réalisée aux crayons de couleurs

Galerie Art-Maniak 10 rue de la Grange Batelière 75009 Paris

Contact : https://art-maniak.com/index.php/ricardo-leite-a-la-recherche-du-tintin-perdu/ 0142469497 clement.gombert@hotmail.fr https://www.facebook.com/artmaniak.bd https://www.facebook.com/artmaniak.bd

Ricardo Leite Couverture originale de l’album