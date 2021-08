Paris Galerie Art Maniak Paris Expo BD – Lucy Mazel : Un monde en couleurs Galerie Art Maniak Paris Catégorie d’évènement: Paris

Expo BD – Lucy Mazel : Un monde en couleurs Galerie Art Maniak, 3 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 3 au 18 septembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 19h

et samedi de 11h à 18h

gratuit

A l’occasion de la parution du tome 3, Sur les traces du Nerpa, de la série “Olive”, la galerie Art Maniak met à l’honneur la dessinatrice Lucy Mazel lors d’une exposition-vente d’œuvres originales du 3 au 18 septembre 2021 à Paris. Biographie express Née le 11 Août 1986 à Aurillac, Lucy Mazel débute sa carrière à l’école Émile Cohl à Lyon. En 2010, elle démarre sa carrière avec les éditions Petit à Petit sur le recueil des “Poèmes Erotiques” ainsi qu’avec “La Danseuse Papillon” (Soleil). Lucy Mazel participe également à la réalisation du Tome 3 du “Petit Prince” (Glénat). S’ensuit en 2012 le Docu-BD “Les Dieux de l’Olympe” (Casterman). D’une collaboration avec Wilfrid Lupan naît, en 2015, “Les éléphants rouges”, premier tome de la série “Communardes !”. En 2017, Lucy publie “Edelweiss” (Glénat). En 2020, Lucy Mazel publie le premier tome d’ “Olive”, sur un scénario de Véro Cazot. A découvrir en exclusivité : Les planches originales du tome 3 de la série “Olive” (Dupuis) Plusieurs planches originales des deux tomes précédents Expositions -> Illustration / BD Galerie Art Maniak 10, Rue de la Grange Batelière Paris 75009

8, 9 : Grands Boulevards (221m) 8, 9 : Richelieu – Drouot (235m)

Contact :Galerie Art Maniak 0142469497 clement.gombert@hotmail.fr https://www.art-maniak.com https://www.facebook.com/artmaniak.bd/?ref=pages_you_manage 0142469497 clement.gombert@hotmail.fr Expositions -> Illustration / BD Expos;En famille

Date complète :

2021-09-03T10:00:00+02:00_2021-09-03T19:00:00+02:00;2021-09-06T10:00:00+02:00_2021-09-06T19:00:00+02:00;2021-09-07T10:00:00+02:00_2021-09-07T19:00:00+02:00;2021-09-08T10:00:00+02:00_2021-09-08T19:00:00+02:00;2021-09-09T10:00:00+02:00_2021-09-09T19:00:00+02:00;2021-09-10T10:00:00+02:00_2021-09-10T19:00:00+02:00;2021-09-13T10:00:00+02:00_2021-09-13T19:00:00+02:00;2021-09-14T10:00:00+02:00_2021-09-14T19:00:00+02:00;2021-09-15T10:00:00+02:00_2021-09-15T19:00:00+02:00;2021-09-16T10:00:00+02:00_2021-09-16T19:00:00+02:00;2021-09-17T10:00:00+02:00_2021-09-17T19:00:00+02:00;2021-09-04T11:00:00+02:00_2021-09-04T18:00:00+02:00;2021-09-11T11:00:00+02:00_2021-09-11T18:00:00+02:00;2021-09-18T11:00:00+02:00_2021-09-18T18:00:00+02:00

Illustration officielle

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Galerie Art Maniak Adresse 10, Rue de la Grange Batelière Ville Paris lieuville Galerie Art Maniak Paris