Expo BD / jeux « Un été à l’ombre du Donjon »

Expo BD / jeux « Un été à l’ombre du Donjon », 1 juillet 2022, . Expo BD / jeux « Un été à l’ombre du Donjon »



2022-07-01 – 2022-09-18 contactmgt@troyes-cm.fr +33 3 25 43 56 20 https://troyes-champagne-mediatheque.fr/un-ete-a-lombre-du-donjon/ Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville