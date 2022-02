Expo Bastien Cosson Saint-Martin-de-Seignanx, 12 mars 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

Expo Bastien Cosson RD817 Chapelle – Quartier Neuf Saint-Martin-de-Seignanx

2022-03-12 14:00:00 – 2022-04-04 18:50:00 RD817 Chapelle – Quartier Neuf

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

EUR Catach accueille Bastien Cosson avec son expo «Croire en la réussite». L’artiste détourne la campagne de pub d’une banque d’affaires française destinée aux grosses fortunes en prenant en photo la vitrine où elle s’affiche. C’était en 2019 lors d’une manifestation de gilets jaunes.

3 ans plus tard, après relecture de l’image, le slogan fait écho à une discussion entre Bastien et son père, la veille de sa rentrée aux Beaux-Arts de Pau. 2006, Urcuit, l’artiste a 18 ans. Le père rejoint son fils qui joue sur ordinateur, s’assoit à ses côtés, et d’une voix hésitante se lance… « les Beaux-Arts c’est bien ? Ça va te permettre de gagner de l’argent ? Sinon j’ai regardé tu peux encore t’inscrire en école d’ingénieur. Tu sors, t’as du boulot. » Cette exposition est pensée comme une réponse.

Vernissage à 17h30 le 12 mars.

Expo visible mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.

Catach accueille Bastien Cosson avec son expo «Croire en la réussite». L’artiste détourne la campagne de pub d’une banque d’affaires française destinée aux grosses fortunes en prenant en photo la vitrine où elle s’affiche. C’était en 2019 lors d’une manifestation de gilets jaunes.

3 ans plus tard, après relecture de l’image, le slogan fait écho à une discussion entre Bastien et son père, la veille de sa rentrée aux Beaux-Arts de Pau. 2006, Urcuit, l’artiste a 18 ans. Le père rejoint son fils qui joue sur ordinateur, s’assoit à ses côtés, et d’une voix hésitante se lance… « les Beaux-Arts c’est bien ? Ça va te permettre de gagner de l’argent ? Sinon j’ai regardé tu peux encore t’inscrire en école d’ingénieur. Tu sors, t’as du boulot. » Cette exposition est pensée comme une réponse.

Vernissage à 17h30 le 12 mars.

Expo visible mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.

+33 6 47 52 35 71

Catach accueille Bastien Cosson avec son expo «Croire en la réussite». L’artiste détourne la campagne de pub d’une banque d’affaires française destinée aux grosses fortunes en prenant en photo la vitrine où elle s’affiche. C’était en 2019 lors d’une manifestation de gilets jaunes.

3 ans plus tard, après relecture de l’image, le slogan fait écho à une discussion entre Bastien et son père, la veille de sa rentrée aux Beaux-Arts de Pau. 2006, Urcuit, l’artiste a 18 ans. Le père rejoint son fils qui joue sur ordinateur, s’assoit à ses côtés, et d’une voix hésitante se lance… « les Beaux-Arts c’est bien ? Ça va te permettre de gagner de l’argent ? Sinon j’ai regardé tu peux encore t’inscrire en école d’ingénieur. Tu sors, t’as du boulot. » Cette exposition est pensée comme une réponse.

Vernissage à 17h30 le 12 mars.

Expo visible mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.

Bastien Cosson

RD817 Chapelle – Quartier Neuf Saint-Martin-de-Seignanx

dernière mise à jour : 2022-01-12 par