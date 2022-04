Expo « Banquet » à la Cité des Sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l’industrie, 16 novembre 2021, Paris.

Du mardi 16 novembre 2021 au dimanche 07 août 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 18h00

. payant 12€ Plein tarif 9€ Tarif réduit Voir sur le site les conditions de gratuité

Au fil d’un parcours immersif conçu avec la complicité du chef Thierry Marx et l’expertise de scientifiques de renom, l’exposition explore les sciences qui se cachent derrière la confection, la dégustation et le partage d’un repas d’exception.

Organisée en trois parties, l’exposition propose un parcours sensoriel où vous serez tour à tour cuisinier, goûteur et convive. De la cuisine à la table du banquet, laissez libre cours à votre curiosité pour une visite pleine de surprises !

LA CUISINE

Dans cet espace à mi-chemin entre cuisine et laboratoire, on se glisse dans la peau d’un apprenti cuisinier pour apprendre les techniques et les savoir-faire culinaires : on s’exerce au geste juste en maniant des ustensiles, on s’intéresse aux modes de cuisson, on joue à dresser des plats, on s’amuse à créer des mariages de saveurs inédits, on écoute des chefs parler de leur plat signature…

L’AMUSE BOUCHE

Place à la dégustation ! Ici tous vos sens seront mis à contribution et vous constaterez l’influence qu’ont nos différents sens sur le plaisir de manger. Vous verrez qu’en modifiant l’arôme, la couleur ou la texture d’un aliment, on peut en changer toute la perception et vous comprendrez mieux quels chemins sensoriels et cognitifs nous mènent vers un « miam ! » ou vers un « beurk ! »

LE BANQUET

C’est le moment de passer à table ! Temps fort de l’exposition, un grand spectacle immersif mêlant images projetées, mapping, sons et odeurs met en scène un repas fantasmagorique dont le menu a été imaginé par le chef Thierry Marx et le scientifique Raphaël Haumont. Le parcours s’achève par un éclairage sur le repas de célébration, ses codes et son histoire à travers les cultures et les époques.

Port du masque & pass sanitaire obligatoires

Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin-Cariou 75019 Paris

Contact : https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/banquet/#item-grid-120756