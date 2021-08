Expo autour de l’invasion allemande Salle Marianne, 29 septembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

du mercredi 29 septembre au dimanche 3 octobre à Salle Marianne

**Du mercredi 29 septembre au dimanche 3 octobre, exposition autour de l’invasion allemande à la salle Marianne. Entrée libre.** La section villeneuvoise de l’Union nationale des combattants (UNC), en partenariat avec la Société historique de Villeneuve d’Ascq, les associations Mémoire vivante, U.S. Army reconstitution group (Usarg, spécialisée dans les recherches et les reconstitutions historiques) et l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), organisent une exposition, à la salle Marianne. Panneaux, photos, documents retraceront les événements marquants de la période qui suivit l’invasion allemande, en 1940, avec un éclairage autour de l’année 1941. L’on pourra aussi découvrir une rétrospective des conflits de 1870/1871 et 1914/1918, qui ouvrirent la voie à la Seconde guerre mondiale (1939/1945). Jacqueline Duhem, de la Société historique, donnera un exposé sur ces thèmes le **vendredi 1er octobre à 14h30**. * L’exposition est libre d’accès et ouverte à tous les publics, y compris les scolaires. * Présentation du passe sanitaire et port du masque obligatoires. **Infos :** UNC Villeneuve d’Ascq * tél. 06 14 81 48 39 * [uncvilleneuvedascq@gmail.com](mailto:uncvilleneuvedascq@gmail.com)

Entrée libre

Salle Marianne rue de la station 59650 villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-09-30T14:00:00 2021-09-30T18:00:00;2021-10-01T14:30:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T18:00:00