EXPO – AUREL : DE LA MUSIQUE PLEIN LES YEUX, 17 mars 2023, Montpellier PIERRESVIVES

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Herault

2023-03-17 10:00:00 10:00:00 – 2023-07-29 19:00:00 19:00:00

Du 17 mars au 29 juillet 2023

Galerie d’exposition

Pratique

Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h

Visite guidée de l’exposition : les mercredis à 16h et les samedis à 11h et 16h, inscriptions à l’accueil le jour même

Visite contée : Mélodie la clé solitaire

De 3 à 6 ans, sur inscription, les premiers mercredis du mois et les mercredis des vacances à 11h

Livret découverte et audioguides disponibles à l’accueil

Visite LSF

Sur inscription

Visite en anglais

Sur inscription, pour les groupes constitués

Visites et ateliers pour les groupes scolaires

Sur inscription

infos et inscriptions : serviceprogrammation@herault.fr

Né en Ardèche en 1980, Aurel est dessinateur de presse, auteur de bandes dessinées et réalisateur. Très tôt installé à Montpellier, Aurel fait ses débuts en dessin de presse à l’Hérault du jour et au Cocazine (agenda mensuel des concerts et spectacles du grand sud). Il travaille actuellement pour Le Monde, Le Canard enchaîné et Polits.

Aurel a publié une vingtaine de bandes dessinées dont Clandestino, La Menuiserie et Singes.

Il est également réalisateur et a reçu plusieurs prix pour son long-métrage d’animation Josep, dont le César du meilleur film d’animation en 2021.

Depuis 20 ans, Aurel court après la musique avec son dessin. Cette exposition, en hommage à la musique, présente plus de 150 dessins créés pour divers supports (bandes dessinées, reportages graphiques, dessins de presse, peintures, clips vidéo) – dont des originaux et des inédits – scénographiés en 10 thèmes musicaux. Elle est accompagnée d’une bande-son originale, créée pour l’exposition, rassemblant plusieurs musiciens, qui immergera les visiteurs dans l’univers musical et dessiné d’Aurel.

De ses débuts au Cocazine, jusqu’aux clips réalisés pour les Ogres de Barback ou Magyd Cherfi, en passant par Jazz magazine et ses collaborations avec Ibrahim Maalouf, Massilia Sound System, Frédéric Fromet, le voyage visuel proposera également des bandes dessinées sur Django Reinhardt ou Thelonious Monk.

Depuis 20 ans, Aurel court après la musique avec le dessin, il nous entraîne avec lui.

TRACK-LIST

01. Intro

Invité graphique : Fabcaro

Crédits musique : Programmation : DJ Kayalik / Piano : Aurel / Basse : Sofiane Ramdani / Batterie : Cyrille Calone / Featuring : Clément Edouard (Sax) Basile Mouton (ContreBasse)

C’est dans l’indispensable Cocazine – référence culturelle régionale de toute une génération – qu’Aurel publie ses premiers dessins au début des années 2000. Il y fait des illustrations d’interviews d’artistes en tournée dans le grand sud et y tient une chronique humoristique dessinée.

02. Chourmo !

Invité graphique : Tignous

Crédits musique : Programmation : DJ Kayalik / Piano : Aurel / Basse : Sofiane Ramdani / Batterie : Cyrille Calone Featuring : Massilia Sound System

En 2003, Aurel réalise son rêve fou de lycéen : partir en tournée avec Massilia Sound System. Il en revient avec de nouvelles amitiés et des illustrations pour l’album live « Massilia fait tourner ». De cette rencontre viendront ensuite le graphisme de l’album « Oai et libertad » en 2007, puis la réalisation d’un clip en 2021.

03. Prehensible dream

Invité graphique : Luz

Crédits musique : Programmation : DJ Kayalik / Piano : Aurel / Basse : Sofiane Ramdani / Batterie : Cyrille Calone Featuring : Renaud Garcia-Fons

Profondément attiré par le reportage graphique, Aurel en a conçu plusieurs pour le service culture du Monde, dont trois dédiés à la musique en 2014 et 2015 : The Bad Plus au festival Souillac en Jazz, un voyage dans le grand nord pour The Polar Jazz Festival sur l’archipel du Svalbard et une balade en Catalogne à la rencontre de Silvia Perez Cruz.

04. Sous les cases

Invité graphique : Jeremy Soudant

Crédits musique : Programmation : DJ Kayalik / Piano : Aurel / Basse : Sofiane Ramdani / Batterie : Cyrille Calone Featuring : Ibrahim Maalouf

Trois géants de la musique – Django Reinardt, Thelonius Monk et Bob Dylan – mis en textes et en dessins par Aurel, dans des bandes dessinées inspirées chacune d’une anecdote authentique qu’il a su rendre saisissante et qu’il raconte avec brio. Ces œuvres – parues entre 2003 et 2020 – confirment que le talent d’Aurel ne se réduit pas à son trait et qu’il sait varier les genres.

05. Le feutre et le marteau

Invité graphique : Catherine Meurisse

Crédits musique : Programmation : DJ Kayalik / Piano : Aurel / Basse : Sofiane Ramdani / Batterie : Cyrille Calone Featuring : Jojo

On le connaît dessinateur de presse d’actualité politique, mais dès le début des années 2000, Aurel éprouve également son trait et sa verve pour des journaux et des plateformes liés à l’actualité musicale, chez Abeille Musique d’abord, puis pour Qobuz, dans son blog « Le feutre et le marteau », et un certain nombre d’autres collaborations diverses.

06. La sirène de Rhodes

Crédits musique : Programmation : DJ Kayalik / Piano : Aurel / Basse : Sofiane Ramdani / Batterie : Cyrille Calone Featuring : Silvia Perez Cruz

L’incontournable Fender Rhodes, un jeune papa, le Diabolus in musica, Ray Manzarek, Chick Corea, Herbie Hancock, une sirène qui se permet des apparitions inopinées, des dessins très précis de la position des mains sur le clavier, sont les personnages et ingrédients de ce gag fantastique. La sirène de Rhodes est un conte dessiné inédit datant de 2015.

07. Ensemble et motivés

Crédits musique : Programmation : DJ Kayalik / Piano : Aurel / Basse : Sofiane Ramdani / Batterie : Cyrille Calone Featuring : Fredo + Magyd Cherfi

Affiches de festival de musique, pochettes d’albums d’artistes de la scène musicale actuelle, les collaborations graphiques et dessinées d’Aurel avec le monde de la musique sont composites. Parmi ces créations, vous croiserez des artistes qu’il affectionne : Ibrahim Maalouf, Les Ogres de Barback, Frédéric Fromet, Natacha Atlas, Pierre Coulon Cerisier, ou encore Kayalik, auteur de la bande son de l’exposition.

08. Un genre de bleu

Invité graphique : Cabu

Crédits musique : Programmation : DJ Kayalik / Piano : Aurel / Basse : Sofiane Ramdani / Batterie : Cyrille Calone Featuring : Pierre Coulon Cerisier

Le jazz sans dessins d’Aurel, ce n’est pas du jazz ! Une série de portraits archétypaux de musiciens, des dessins décortiquant des concepts de la théorie musicale du jazz, et pour finir une balade graphique et musicale érotico-romantique, dans les années 2010, Aurel varie les formes et les supports pour nous parler de son courant musical favori.

09. Vidéoclip

Que serait une exposition hommage à la musique sans clips ? Aurel, qui sait diversifier les supports, a réalisé quatre clips, en dessin animé, stop motion et prises de vues réelles. Son univers graphique se mêle aux univers musicaux des Ogres de Barback (2007), de Magyd Cherfi (2017 et 2022) et de Massilia Sound System (2021).

10. Bonus track

Invité graphique : Cabu

Crédits musique : Programmation : DJ Kayalik / Piano : Aurel / Basse : Sofiane Ramdani / Batterie : Cyrille Calone : Featuring : Tout le monde

Autre genre, autre ambiance ! Après le jazz et la chanson, Aurel fait un petit détour par la musique classique dans lequel il propose une rétro-biographie dessinée de Frédéric Chopin parue en 2009 et 2010 sur Qobuz, et une courte bande dessinée inédite basée sur des anecdotes truculentes de la vie de Ludwig Von Beethoven écrite en 2019.

serviceprogrammation@herault.fr

