Expo – Au raz des rocs Penmarch, 30 octobre 2021

2021-10-30 – 2021-11-01 Terre plein du port La Tour de la Glacière

Penmarch Finistère

Au raz des rocs est une expérience immersive pour le web. C’est un espace de contemplation dans l’Internet, un carnet de voyage à Penmarc’h, écrit par fubar.

fubar est un duo d’artistes composé de Hugo Hilaire, artiste visuel, et Lucien Prunenec, artiste du son. Ensemble, ils ont cherché à dresser un portrait sensible de la commune et de ses mutations.

Ils ont parcouru Penmarc’h à la recherche de paysages singuliers, de textures et de sons. Les deux artistes sont aussi partis à la rencontre des Penmarchais. Ils ont discuté, interrogé, écouté. À partir de ce travail documentaire, ils ont composé des paysages sonores et visuels.

Ces rencontres ont aussi donné lieu à un travail photographique réalisé par Erwan Richard, portraits d’anciens marins, joueuses de football ou instantanés de la vie de la commune. Ils ont voulu montrer toute la vie culturelle, sportive, et communautaire de ce port de pêche.

Enfin, Au raz des rocs est une écriture interactive avec les internautes, quelque part entre le jeu et la contemplation. Il y a dedans un éventail de sons, d’images et de formes, qui composent un souvenir collectif de la ville de Penmarc’h. C’est une œuvre hors-format qui n’a pas de codes, qui nous embarque et nous emporte, sans a priori, dans son univers onirique.

