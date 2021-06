Expo arts plastiques – Régine Razavet Combrit, 24 juin 2021-24 juin 2021, Combrit.

Expo arts plastiques – Régine Razavet 2021-06-24 – 2021-06-30 Rue des Glénan Corps de Garde

Combrit 29120

Régine Razavet a partagé sa vie entre son activité d’artiste plasticienne et celle d’art-thérapeute. « Les deux se complètent, affirme-t-elle. Le travail d’artiste est solitaire, intervenir auprès d’enfants autistes ou de malades en soins palliatifs m’apporte une ouverture qui me permet d’approfondir ma compréhension du processus artistique ». On retrouve ce va-et-vient entre l’intérieur et l’extérieur dans les œuvres exposées.

