EXPO Artistique Municipale – 27ème édition

Saint-Jean-le-Blanc

du samedi 18 juin au dimanche 26 juin à Château

du samedi 18 juin au dimanche 26 juin à Château

Chaque année, la Ville organise une grande exposition artistique qui fait la part belle aux artistes locaux, peintres et sculpteurs, avec toujours la présence d’invités d’honneur, venus d’autres régions. Cette exposition se tient dans le Château de Saint-Jean-le-Blanc. Connu et reconnu par le milieu artistique, cette demeure bourgeoise est un lieu d’exposition prisé et privilégié dans l’agglomération orléanaise. **Peintres, sculpteurs, vous avez envie de participer ?** **Ecrivez-nous à [culture@saintjeanleblanc.com](mailto:culture@saintjeanleblanc.com), avec les éléments suivants :** **> 4/5 photos d’oeuvres et/ou un lien vers un site Internet** **> la description des travaux à exposer (techniques utilisées – dimensions** **des oeuvres) et explication générale de la démarche artistique** **> autres : CV, parcours, réflexions,…**

Entrée libre et gratuite

Château 142, rue Demay Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc

