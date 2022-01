Expo art Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène

Expo art Sainte-Sigolène, 27 mars 2022, Sainte-Sigolène. Expo art Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène

2022-03-27 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-27 18:00:00 18:00:00 Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo

Sainte-Sigolène Haute-Loire Sainte-Sigolène Cette exposition se déroulera à Sainte Sigolène, le dimanche 27 mars 2022 , à l’espace Jean Chalavon, de 10H à 18H. +33 4 71 66 13 07 Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Sainte-Sigolène Autres Lieu Sainte-Sigolène Adresse Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo Ville Sainte-Sigolène lieuville Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène