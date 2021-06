Saint-Jean-de-Braye Château des Longues Allées Loiret, Saint-Jean-de-Braye EXPO ART PLUS Château des Longues Allées Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 3 juillet au dimanche 11 juillet à Château des Longues Allées

Art Plus expose ————— ### **Dessin, peinture et sculpture des adhérents et artistes-intervenants.** La vie reprend et avec elle, les expositions ! Celle d’Art Plus vous ravira par sa diversité et sa créativité. Et cette année, les intervenants exposent avec leurs élèves !

Entrée libre

Invités d’honneur : Dominique Emard, Abdelkader Benlarbi et Tidjani Benlarbi. Château des Longues Allées 48 rue de Mondésir 45800 Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret

2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-04T15:00:00 2021-07-04T19:00:00;2021-07-07T15:00:00 2021-07-07T19:00:00;2021-07-08T15:00:00 2021-07-08T19:00:00;2021-07-09T15:00:00 2021-07-09T19:00:00;2021-07-10T15:00:00 2021-07-10T20:00:00;2021-07-11T15:00:00 2021-07-11T19:00:00

