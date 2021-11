Mortain-Bocage Mortain-Bocage Manche, Mortain-Bocage Expo Art et Rencontre Mortain-Bocage Mortain-Bocage Catégories d’évènement: Manche

Expo Art et Rencontre Pôle spirituel et missionnaire 16 Rue de la 30ème Division Américaine Mortain-Bocage

2021-12-04 14:00:00 – 2021-12-05 18:00:00 Pôle spirituel et missionnaire 16 Rue de la 30ème Division Américaine

Exposition des artistes Bruno FREY, Pascale NOUAILHAT, Serge NOUAILHAT et Aude VAN EECKHOUT-FREY. aude.v.e@free.fr

