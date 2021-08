Collex-Bossy Collex-Bossy Collex-Bossy Expo Art en Campagne: Le Spectacle vivant vient vers vous Collex-Bossy Collex-Bossy Catégorie d’évènement: Collex-Bossy

Collex-Bossy, le samedi 28 août à 17:00

Sur le parcours de la 8ème édition de l’exposition transfrontalière Art en Campagne, venez découvrir 6 spectacles uniques (de 17h00 à 20h00). De la danse africaine à l’école du cirque, des chants nordiques au duo de sopranos, laissez-vous transporter dans un cadre unique et féérique. (en cas de mété défavorable, le spectacle sera reporté au dimanche 29 août même heure (info 1600)

Entrée libre

