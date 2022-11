Expo : ArchéoCotentin 1 : la conquête d’une presqu’ïle Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

2022-11-25 – 2023-03-12

Embarquez pour un voyage dans le temps, à travers 300 000 ans d'histoire du Cotentin ! L'exposition immerge le visiteur au cœur de l'actualité de la recherche archéologique sur le territoire. Les fouilles du Rozel (où 2 200 empreintes d'hommes de Néanderthal et d'animaux ont été trouvées !), d'Auderville, de Tatihou ou bien du village gaulois d'Urville permettent de comprendre comment était occupée la presqu'île du Cotentin pendant la Préhistoire et la Protohistoire : habitats, sites funéraires, naissances des pratiques agraires… De nombreux objets mis au jour dans la région sont exposés, accompagnés de ressources technologiques. Vous pourrez ainsi visiter, de façon virtuelle, une maison de l'âge du Bronze et y observer ses habitants dans leurs activités quotidiennes. Vous percerez aussi les techniques des archéosciences, et notamment de la palynologie – où comment recréer tout un paysage à partir d'un microscopique grain de pollen…

