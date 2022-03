Expo – A l’Abordage ! Combrit, 7 mars 2022, Combrit.

Expo – A l’Abordage ! Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac Combrit

2022-03-07 14:00:00 – 2022-04-10 18:00:00 Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac

Combrit Finistère Combrit

Qui n’a jamais rêvé de découvrir, au hasard d’une balade, ou en déchiffrant une carte trouvée dans

un grenier, la cachette secrète d’un pirate et son trésor fait de milliers de pièces d’or, de pierres

précieuses et d’objets anciens ? Pour cette nouvelle exposition, l’Abri vous propose d’embarquer sur

un navire en partance pour les Caraïbes, à la découverte des forbans qui régnaient en maîtres sur les

mers des Antilles.

Pirates ? Corsaires ? Flibustiers ? Boucaniers ? S’il est parfois difficile de s’y retrouver dans ces

dénominations, l’exposition vous donnera les clés pour y voir plus clair parmi tous ces bandits des

mers. Nous partirons également avec eux sur les lieux de leurs méfaits, pour comprendre pourquoi

ils agissaient là et quelles étaient leurs conditions de vie à bord.

Bandeau sur l’œil, jambe de bois, perroquet sur l’épaule… Les images des pirates sont véhiculées par

les clichés qui nous suivent depuis les 1ers romans écrits sur le sujet. L’Ile au Trésor a bercé nos

enfances et Long John Silver a longtemps été l’image-même du pirate. Depuis, la bande-dessinée, la

télévision et le cinéma nous ont proposé des pirates de fiction tous plus marquants les uns que les

autres.

Mais ces personnages inventés ne doivent pas nous faire oublier les vies rocambolesques des

véritables pirates qui ont sillonné les mers. Nul besoin d’en rajouter devant leurs aventures :

captures, trahisons, trésors cachés, fins tragiques, histoires d’amour épiques, …

Une galerie de portraits des plus célèbres d’entre eux en donnera un aperçu.

Nos Bretons ne sont pas en reste. Excellents marins, ils ont servi la couronne comme corsaires du Roi

et ont également vécu des aventures extraordinaires. Que penser de la capture du Kent, un navire

trois fois plus grand et bien mieux armé par la petite corvette du grand Surcouf ? Ou que dire ce ces

corsaires devenus officiers de haut rang dans la marine Royale ? Ou encore de ces marins partis dans

des voyages d’exploration qui ont ensuite donné leur nom à des terres lointaines…. Vous découvrirez

également l’existence du « Roi et Gouverneur des Mers » ou encore de la « Tigresse Bretonne »,

également connue sous le doux surnom de la « Lionne sanglante » !

Attention à vous, pirates droit devant !

abri.marin@combrit-saintemarine.fr +33 2 98 51 94 40 http://www.combrit-saintemarine.bzh/se-divertir/culture/musee-de-labri-du-marin/

Qui n’a jamais rêvé de découvrir, au hasard d’une balade, ou en déchiffrant une carte trouvée dans

un grenier, la cachette secrète d’un pirate et son trésor fait de milliers de pièces d’or, de pierres

précieuses et d’objets anciens ? Pour cette nouvelle exposition, l’Abri vous propose d’embarquer sur

un navire en partance pour les Caraïbes, à la découverte des forbans qui régnaient en maîtres sur les

mers des Antilles.

Pirates ? Corsaires ? Flibustiers ? Boucaniers ? S’il est parfois difficile de s’y retrouver dans ces

dénominations, l’exposition vous donnera les clés pour y voir plus clair parmi tous ces bandits des

mers. Nous partirons également avec eux sur les lieux de leurs méfaits, pour comprendre pourquoi

ils agissaient là et quelles étaient leurs conditions de vie à bord.

Bandeau sur l’œil, jambe de bois, perroquet sur l’épaule… Les images des pirates sont véhiculées par

les clichés qui nous suivent depuis les 1ers romans écrits sur le sujet. L’Ile au Trésor a bercé nos

enfances et Long John Silver a longtemps été l’image-même du pirate. Depuis, la bande-dessinée, la

télévision et le cinéma nous ont proposé des pirates de fiction tous plus marquants les uns que les

autres.

Mais ces personnages inventés ne doivent pas nous faire oublier les vies rocambolesques des

véritables pirates qui ont sillonné les mers. Nul besoin d’en rajouter devant leurs aventures :

captures, trahisons, trésors cachés, fins tragiques, histoires d’amour épiques, …

Une galerie de portraits des plus célèbres d’entre eux en donnera un aperçu.

Nos Bretons ne sont pas en reste. Excellents marins, ils ont servi la couronne comme corsaires du Roi

et ont également vécu des aventures extraordinaires. Que penser de la capture du Kent, un navire

trois fois plus grand et bien mieux armé par la petite corvette du grand Surcouf ? Ou que dire ce ces

corsaires devenus officiers de haut rang dans la marine Royale ? Ou encore de ces marins partis dans

des voyages d’exploration qui ont ensuite donné leur nom à des terres lointaines…. Vous découvrirez

également l’existence du « Roi et Gouverneur des Mers » ou encore de la « Tigresse Bretonne »,

également connue sous le doux surnom de la « Lionne sanglante » !

Attention à vous, pirates droit devant !

Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac Combrit

dernière mise à jour : 2022-02-04 par