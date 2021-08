Nantes CCI - Chambre Commerce et Industrie Nantes St-Nazaire Loire-Atlantique, Nantes Expo 5G Digital Show 2021 CCI – Chambre Commerce et Industrie Nantes St-Nazaire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La 5G c'est quoi ? Pour qui ? Pour quoi faire ? Vous vous posez toutes ces questions ? L'expo 5G est faite pour vous ! Avez-vous déjà joué sur un juke box Géant ou sur des flippers 5G…. La 5G pédagogique et ludique, pour jouer et comprendre sans se prendre la tête ! L'expo 5G Orange est une collaboration entre la fondation scientifique, la Cité des télécoms et Orange. Cette exposition est un outil pédagogique et accessible pour expliquer cette nouvelle génération de réseau sans fil. Elle a été pensée pour immerger le visiteur dans une ambiance vintage et chaleureuse, en s'appuyant sur l'univers des jeux d'arcade pour privilégier la pédagogie par le jeu. Dans le cadre de Nantes Digital Week

