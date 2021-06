EXPO 55ÈME MIRONDELA DELS ARTS – BERNARD DENIS Pézenas, 30 juin 2021-30 juin 2021, Pézenas.

EXPO 55ÈME MIRONDELA DELS ARTS – BERNARD DENIS 2021-06-30 15:00:00 – 2021-07-30 19:00:00

Pézenas Hérault

Artiste et sculpteur piscénois, Bernard Denis, par la profondeur et la sincérité de son travail artistique, parvient à sublimer, dans une explosion de couleurs cueillies à la source des traditions et paysages méditerranéens, les scènes de notre quotidien.

Qu’il nous offre à voir des représentations paysagères ou des intérieurs, sa créativité signe avec force, son ancrage dans un lieu et son époque. Et que dire de ses sculptures, sinon qu’elle se dressent en parfaites prolongations de ses tableaux !

https://www.mirondeladelsarts.com/

Qu’il nous offre à voir des représentations paysagères ou des intérieurs, sa créativité signe avec force, son ancrage dans un lieu et son époque. Et que dire de ses sculptures, sinon qu’elle se dressent en parfaites prolongations de ses tableaux !