Expo « 36 h Non-stop » Cerizay Cerizay Catégories d’évènement: Cerizay

Deux-Sèvres

Expo « 36 h Non-stop » Cerizay, 1 avril 2022, Cerizay. Expo « 36 h Non-stop » Bibliothèque 10 rue du chat botté Cerizay

2022-04-01 – 2022-04-30 Bibliothèque 10 rue du chat botté

Cerizay Deux-Sèvres Cerizay EUR « Il était une fois dans l’ouest… les 36 H non-stop à Cerizay ». Ils étaient 15 volontaires du comité des fêtes en 1974, avec l’envie de porter un évènement annuel populaire hors du commun : 36 H non-stop d’animations et de fêtes dans les rues

de Cerizay. L’aventure va durer 13 ans, avec des thèmes qui auront marqué les esprits : western, fête du café, féria, cirque, année 30, fête médiévale, garde républicaine… L’aventure continue au travers d’une exposition rétrospective.

En partenariat avec le Centre Socio-Culturel du Cerizéen, la Ville de Cerizay et l’EHPAD de la Cressonnière.

Bibliothèque 10 rue du chat botté

