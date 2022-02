Explosions musicales Orchestre National de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Explosions musicales

Orchestre National de Lille, le mardi 29 mars

Orchestre National de Lille, le mardi 29 mars à 20:00

Au programme : (± 1h40 avec entracte) **XENAKIS** Alax **RAVEL** Concerto pour la main gauche **STRAVINSKY** Le Sacre du Printemps **François-Xavier Roth** Direction **Cédric Tiberghien** Piano **Les Siècles** En quelques mots : La création du _Sacre du Printemps_ est restée fameuse : devant les cris, Stravinsky se réfugie dans les coulisses du Théâtre des Champs-Élysées, Nijinsky hurle les mouvements aux danseurs sur la scène, alors que Diaghilev allume et éteint les lumières pour tenter d’apaiser le tumulte dans la salle… Immenses interprètes du répertoire des Ballets Russes, Les Siècles, dirigés par François-Xavier Roth, interprètent deux autres chefs-d’œuvre explosifs du 20ème siècle. Après le rare _Alax_ de Xenakis, Cédric Tiberghien prendra possession de l’intense _Concerto pour la main gauche_ de Ravel. Dédié au pianiste Paul Wittgenstein (qui avait perdu un bras durant la Première Guerre mondiale), l’œuvre est un sommet de la musique française. Le plus grand scandale de l’histoire de la musique. Orchestre National de Lille 30 Place Pierre Mendès France, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

