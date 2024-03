« Explosion de couleurs » – Du 5 au 29 mars Mairie Tournefeuille, mardi 5 mars 2024.

« Explosion de couleurs » – Du 5 au 29 mars Sous la douceur des fondus qui apportent calme et sérénité, les couleurs expriment leur propre symphonie de langages, suscitant la curiosité imaginative de chacun… 5 – 29 mars Mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-05T08:30:00+01:00 – 2024-03-05T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T08:30:00+01:00 – 2024-03-29T17:30:00+01:00

Dominique Andres, Peintures

« La peinture abstraite s’invite d’elle-même sur mes toiles, et mes pinceaux orchestrent les couleurs en les mettant en scène, en jouant avec la lumière et les ombres, la force et la puissance…. »

Du mardi 5 au vendredi 29 Mars – Hôtel de ville – Entrée libre aux heures d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30)

Rencontre d’Artiste : Dimanche 10 mars de 10h à midi en présence de l’artiste. Collation offerte. Entrée libre !

Mairie Place de la Mairie, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

exposition tournefeuille