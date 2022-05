Explosion artistique à la Galerie Vanaura Galerie Vanaura, 10 mai 2022, Versailles.

Explosion artistique à la Galerie Vanaura

du mardi 10 mai au samedi 4 juin à Galerie Vanaura

Du 10 mai au 4 juin 2022 ———————— ### Deux peintres Didier Bonnot et Nathalie D’Hénaut, deux sculpteurs Thomas Lardeur et Nathalie Laudon font leur show à la galerie. VERNISSAGES MERCREDI 11 MAI 2022 ET SAMEDI 14 MAI 2022 A PARTIR DE 18 H 00 Des œuvres hautes en couleurs, un foisonnement de styles, des peintures vibrantes et dynamiques, des sculptures en inox ou en résine : une exposition qui mêle harmonieusement différentes techniques artistiques.

Entrée libre

Deux peintres Didier Bonnot et Nathalie D’Hénaut, deux sculpteurs Thomas Lardeur et Nathalie Laudon font leur show.

Galerie Vanaura 24 Rue Royale, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T19:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T19:00:00;2022-05-12T11:00:00 2022-05-12T13:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T19:00:00;2022-05-13T11:00:00 2022-05-13T13:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T13:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T19:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T19:00:00;2022-05-19T11:00:00 2022-05-19T13:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T19:00:00;2022-05-20T11:00:00 2022-05-20T13:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T13:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T19:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T19:00:00;2022-05-26T11:00:00 2022-05-26T13:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T11:00:00 2022-05-27T13:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T11:00:00 2022-05-28T13:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T19:00:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T19:00:00;2022-06-02T11:00:00 2022-06-02T13:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T19:00:00;2022-06-03T11:00:00 2022-06-03T13:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T13:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00