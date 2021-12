Villeurbanne ENM de Villeurbanne Métropole de Lyon, Villeurbanne « Exploser le plafond » Performance et rencontre avec Reine Prat ENM de Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

### **En préambule de » Villeurbanne 2022, capitale française de la culture « ** **Dans le cadre de la « Semaine de la création sous le prisme de l’égalité femme / homme » organisée par l’ENM du 22 au 26 novembre** _Soirée organisée par la Ville de Villeurbanne, mission lutte contre les discriminations, l’ENM et l’association « Si si les femmes existent » en partenariat avec le Rize et HF Aura._ Autrice de plusieurs rapports ministériels sur la place des femmes dans le milieu des arts et de culture (2006 et 2009), **Reine Prat** rend compte de l’évolution de la situation plus d’une décennie après l’écriture de son dernier rapport, dans un livre sorti mi-octobre aux éditions Rue de l’échiquier : Exploser le plafond, Précis de féminisme à l’usage du monde de la Culture. Quelques extraits de ce texte donneront lieu à une performance interprétée par quatre comédiennes membres de l’association HF et les élèves comédien·ne·s de l’ENM, le tout orchestré par Anne Monteil Bauer et Elsa Goujon Grégori. La performance sera suivie d’une table ronde et d’échanges avec Reine Prat qui s’annoncent passionnants. Gratuit sur réservation. [En savoir plus](https://www.enm-villeurbanne.fr/saison-publique/semaine-de-la-creation-lecture-rencontre-exploser-le-plafond-avec-reine-prat/) (site de l’ENM) Apéro au Rize autour des Rapports de Reine Prat le vendredi 19 novembre à 18h. [En savoir plus](https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/apero-si-si-2/) (site du Rize) Autrice de rapports sur la place des femmes dans le milieu de la culture, Reine Prat rend compte de leurs effets à travers « Exploser le plafond ». Son texte sera mis en voix lors d’une performance. ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon

