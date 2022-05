Explorons les chemins bocagers de Tréduder – Circuit des chapelles – Balade contée Tréduder Tréduder Catégories d’évènement: 22310

Explorons les chemins bocagers de Tréduder – Circuit des chapelles – Balade contée Tréduder, 17 juillet 2022

2022-07-17

Tréduder 22310 Tréduder Nous vous invitons à déambuler sur les chemins bocagers de Tréduder où chaque halte sera l’occasion de vous faire découvrir un répertoire local, au travers des chants, contes, musiques, histoires… Ur banne jistr vo roet deoc’h er fin ar valadenn ! (un verre de cidre vous sera offert à la fin de la balade !) Chaussures de marche recommandées, chemins non carrossables.

Distance 4 km.

