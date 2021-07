Colmars Colmars Alpes-de-Haute-Provence, COLMARS Explor’Nature à la découverte de la biodiversité Colmars Colmars Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

COLMARS

Explor’Nature à la découverte de la biodiversité Colmars, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Colmars. Explor’Nature à la découverte de la biodiversité 2021-07-03 08:30:00 08:30:00 – 2021-07-03

Colmars Alpes de Haute-Provence Colmars Sorties avec des naturalistes à la découverte de la biodiversité. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés, eau et pique-nique, chapeau, crème solaire. Inscriptions obligatoires. verdon@mercantour-parcnational.fr +33 4 92 83 04 18 dernière mise à jour : 2021-04-14 par Verdon Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, COLMARS Étiquettes évènement : Autres Lieu Colmars Adresse Ville Colmars lieuville 44.18068#6.62732