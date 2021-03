Paris Bibliothèque publique d'information Paris Explorez nos ressources pour se former en français Bibliothèque publique d’information Paris Catégorie d’évènement: Paris

du lundi 15 mars au jeudi 18 mars à Bibliothèque publique d’information

Vous voulez progresser en français, améliorer votre orthographe ou votre conjugaison, réviser certains points de grammaire ?

Le service Autoformation de la Bpi vous propose des méthodes audio ou en ligne destinées aux francophones qui souhaitent se perfectionner dans ces domaines.

À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, une permanence spéciale vous est proposée pour découvrir toutes ces ressources.

Parmi elles, les bases de données Orthodidacte, Toutapprendre, Gerip Compétences, Onlineformapro, MyCow français, Skilleos… Orthographe, conjugaison, grammaire… La Bpi vous propose des méthodes audio ou en ligne destinées aux francophones qui souhaitent se perfectionner. Bibliothèque publique d’information 19 rue Beaubourg Paris Paris 3e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T14:00:00 2021-03-15T15:30:00;2021-03-17T14:00:00 2021-03-17T15:30:00;2021-03-18T14:00:00 2021-03-18T15:30:00

