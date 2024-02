« Explorez l’Océan ! » : des rencontres avec les scientifiques Musée des Arts et Métiers Paris, samedi 17 février 2024.

Du samedi 17 février 2024 au dimanche 18 février 2024 :

samedi, dimanche

de 13h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. gratuit

L’entrée au musée des Arts et Métiers est gratuite dans le cadre de la participation aux Échappées inattendues.

Les samedi 17 et dimanche 18 février, le CNRS s’invite au musée des Arts et Métiers à Paris avec les Échappées inattendues pour un week-end dédié à l’Océan, ses secrets et ses défis.

Les Échappées inattendues, l’événement de culture scientifique du CNRS, propose des rencontres ouvertes à toutes et tous pour découvrir, explorer et débattre de la science. Cette fois, le grand public est invité à plonger dans les mystères du monde océanique, dans le cadre de l’exposition Explorer l’infiniment… au musée des Arts et Métiers. Cap sur « Explorer l’Océan » !

Au cours de sept rencontres ludiques et participatives, des scientifiques et des explorateurs partageront leurs découvertes et échangeront avec le public. Des scientifiques… mais aussi une médiatrice scientifique des expéditions marines, l’association BLOOM qui œuvre pour la conservation marine, ou encore un plongeur polaire. L’occasion de questionner notre société et ses mutations, d’appréhender les futurs défis environnementaux, et surtout, de comprendre et préserver les océans. Un événement idéal pour cultiver sa curiosité !

Dialoguer, expérimenter, explorer… grâce à trois formats originaux pour satisfaire tous les curieux :

Trois micro-conférences :

– Océan sous surveillance : les robots explorateurs des fonds marins, veiller sur les poissons et cétacés, la captation des vagues déferlantes.

– Sous l’océan, encore l’Homme ? : rester toujours plus longtemps sous l’eau, protéger les océans, les traces de la présence humaine dans les fonds marins.

– 20 000 espèces sous les mers : plancton et intelligence artificielle, la diversité génétique des espèces du quotidien, lutter contre la surexploitation de l’océan.

Trois conférences démo : l’expérience à portée des yeux… et des mains !

– Exploration microscopique de l’océan et manipulation de plancton en réalité virtuelle avec PlanktoQuest.

– Immersion dans le paysage sonore et visuel sous-marin du Golfe de Marseille ou le non-silence de la mer.

– Découverte des forêts sous-marines : à quoi servent les algues ?

Un débat grand format pour réfléchir et débattre avec les scientifiques.

« Ta mer en 2034 : plonger, pêcher, nager… toujours possible ? » Pourra-t-on encore aller à la mer dans 10 ans et les décennies à venir ? Devra-t-on revoir nos pratiques, nos vacances, nos activités de bord de mer ? L’occasion d’un dialogue à bâtons rompus entre public, scientifiques, professionnels de la mer et associations citoyennes.

Le programme en détail : echappeesinattendues.cnrs.fr/main-event/explorez-locean/

Informations pratiques :

· À partir de 13 h

· L’entrée au musée est gratuite dans le cadre de la participation aux Échappées inattendues, par l’inscription : https://evdr.co/ufbto

· Musée des Arts et Métiers, 60 rue Réaumur, 75003 Paris (dans l’abside et l’amphithéâtre)

Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris

Contact : https://echappeesinattendues.cnrs.fr/main-event/explorez-locean/ https://www.facebook.com/events/7287507264605392/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D https://www.facebook.com/events/7287507264605392/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D https://admin.eventdrive.com/public/events/58478/website/registrationforms/0/73184

© Frédéric ZUBERER / CRIOBE / OSU Pytheas / CNRS Images © Frédéric ZUBERER / CRIOBE / OSU Pytheas / CNRS Images