Explorez les paysages des campagnes du Valois ! Fresnoy-le-Luat, 24 octobre 2021, Fresnoy-le-Luat.

Explorez les paysages des campagnes du Valois ! 2021-10-24 09:30:00 – 2021-10-24 12:00:00

Fresnoy-le-Luat Oise Fresnoy-le-Luat

Le Parc naturel régional et le CAUE de l’Oise vous proposent d’explorer les paysages de la campagne du Valois le dimanche 24 octobre de 9h45 à 12h.

De Fresnoy-le-Luat à Auger-Saint-Vincent, entre champs et buttes boisées, rivière, mare et lavoir, château et bâti ancien, venez découvrir la singularité de ces deux charmants villages et la diversité de leurs paysages.

Circuit de 6 km, prévoir des chaussures de marche. Départ de Fresnoy-le-Luat.

Nombre de place limité – Inscription obligatoire – Heure et lieu de RDV exact donnés lors de l’inscription.

Gratuit.

Inscriptions par mail contact@parc-oise-paysdefrance.fr

Liliane Compain

