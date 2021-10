Explorez le temps avec les Archives de Bordeaux Métropole ! Archives Bordeaux Métropole, 12 octobre 2021, Bordeaux.

Explorez le temps avec les Archives de Bordeaux Métropole !

du mardi 12 octobre au mardi 3 mai 2022 à Archives Bordeaux Métropole

Mardi 12 octobre 2021, 19h « Portes et remparts de Bordeaux » Elody Poisson, historienne de l’art Gratuit, jauge limitée. Réservations sur [[http://toutartfaire.com/](http://toutartfaire.com/)](http://toutartfaire.com/) Mardi 19 octobre, 19h « Bordeaux-les-Bains. Les bienfaits de l’eau. XVIIIe – XXe siècle » Présentation de l’ouvrage publié en partenariat avec les éditions Le Festin par les auteurs : Frédéric Laux, directeur des Archives de Bordeaux Métropole, Jean- Cyril Lopez, chef du service des publics des Archives de Bordeaux Métropole. Gratuit, jauge limitée. Réservations : [[service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr](mailto:service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr)](mailto:service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr) ou [[communication@mail.lefestin.net](mailto:communication@mail.lefestin.net)](mailto:communication@mail.lefestin.net) Mardi 9 novembre 2021, 19h « L’art des jardins au XIXe siècle : le parc Rivière et le parc Majolan » Par Maria Paleolog, historienne de l’art Gratuit, jauge limitée. Réservations sur [[http://toutartfaire.com/](http://toutartfaire.com/)](http://toutartfaire.com/) Mardi 30 novembre, 19h « Portraits de Bordeaux. De l’Antiquité à 2020 » Présentation de l’ouvrage publié aux éditions Confluences par les auteurs : Jean-Pierre Bost, professeur honoraire de l’université Bordeaux-Montaigne, Louis Maurin, professeur honoraire de l’université Bordeaux-Montaigne, Jean-Michel Roddaz, professeur émérite de l’université Bordeaux-Montaigne. Gratuit, jauge limitée. Réservations : [[service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr](mailto:service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr)](mailto:service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr) Mardi 7 décembre 2021, 19h « Les bals publics à Bordeaux entre XVIIIe et XXIe siècles » Par Fabienne Labat, guide conférencière Gratuit, jauge limitée. Réservations sur [www.33detours.fr](http://www.33detours.fr) Mardi 25 janvier 2022, 19h « Architecture du bonheur : La Cité Frugès Le Corbusier, récit d’une utopie » Par les étudiants du Master patrimoine et musées de l’Université Bordeaux Montaigne, Association Archimuse Gratuit, jauge limitée. Réservations sur [[http://toutartfaire.com/](http://toutartfaire.com/)](http://toutartfaire.com/) Mardi 8 février 2022, 19h : « Le vif pourtraict de la cité de Bordeau » Par Ezéchiel Jean-Courret, maître de conférences en histoire médiévale, Université Bordeaux Montaigne Gratuit, jauge limitée. Réservations sur [[http://toutartfaire.com/](http://toutartfaire.com/)](http://toutartfaire.com/) Mardi 8 mars 2022, 19h « Bordeaux et le vin au Moyen-Âge » Par Sandrine Lavaud, maître de conférences en histoire médiévale, Université Bordeaux Montaigne Gratuit, jauge limitée. Réservations sur [[http://toutartfaire.com/](http://toutartfaire.com/)](http://toutartfaire.com/) Mardi 12 avril 2022, 19h « Jean-Baptiste Dufart, le retour de l’Antiquité à Bordeaux » Par Laurence Chevallier, maître de conférences, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux Gratuit, jauge limitée. Réservations sur [http://toutartfaire.com/](http://toutartfaire.com/) Mardi 3 mai 2022, 19h « Les Ponts de Bordeaux » Par Alexandre Paléologue, guide conférencier Gratuit, jauge limitée. Réservations sur [http://toutartfaire.com/](http://toutartfaire.com/) Modalités d’accés : gratuit sur présentation du passe sanitaire. Programme sous réserve des contraintes liées à la crise sanitaire actuelle.

Gratuit sur inscription

Agenda des conférences 2021 / 2022

Archives Bordeaux Métropole Parvis des Archives, Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T19:00:00 2021-10-12T20:30:00;2021-10-19T19:00:00 2021-10-19T20:30:00;2021-11-09T19:00:00 2021-11-09T20:30:00;2021-11-30T19:00:00 2021-11-30T20:30:00;2021-12-07T19:00:00 2021-12-07T20:30:00;2022-01-25T19:00:00 2022-01-25T20:30:00;2022-02-08T19:00:00 2022-02-08T20:30:00;2022-03-08T19:00:00 2022-03-08T20:30:00;2022-04-12T19:00:00 2022-04-12T20:30:00;2022-05-03T19:00:00 2022-05-03T20:30:00