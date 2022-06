Explorez le littoral et découvrez les laisses de mer Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Explorez le littoral et découvrez les laisses de mer Dinard, 2 juillet 2022

Avenue de la Vicomté Esplanade au-dessus du Woop Beach Dinard Ille-et-Vilaine Esplanade au-dessus du Woop Beach Avenue de la Vicomté

2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-02 15:30:00

Esplanade au-dessus du Woop Beach Avenue de la Vicomté

Dinard

A la découverte des laisses de mer avec Planète Mer. A chaque cycle de marée, la mer dépose des indices de vie marine sur la plage. Pontes, algues, coquillages et crustacés, venez découvrir ces trésors et mieux connaître les fonctions indispensables des laisses de mer dans la préservation du littoral. Sortie gratuite, encadrée par un guide Nature de Planète Mer. Samedi 2 juillet 2022 – De 14h à 15h30 – Plage du Prieuré au dessus du Whoop Beach

