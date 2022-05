Explorez la forêt avec l’ONF

2022-08-31 09:30:00 – 2022-08-31 12:00:00 Sortie organisée par l’Office de Tourisme avec un guide de l’Office National des Forêts, de 9h30 à 12h. Au cours de la visite menée par Maël, technicien de l’Office National des Forêts, vous saurez tout sur la protection et l’exploitation de la forêt de pins, atout naturel et économique de notre région. Tarifs :

– Adulte : 9€

– Enfant (7 à 12 ans) : 3€.

Au départ de l’Office de Tourisme.

Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme (nombre de places limité).

